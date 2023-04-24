Поведение Путина на публичных мероприятиях часто настолько разное, что это выглядит как раздвоение личности.

Российский диктатор Владимир Путин мегаактивен, поэтому не сидит в бункере и не пользуется услугами двойников на публичных мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, работающих вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним успеваем — те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать, его здоровья можно пожелать только самому себе", – заявил Песков.

Спикер диктатор отдельно подчеркнул, что российский диктатор никогда не сидел "ни в каких бункерах". По его словам, эта информация является "абсолютным враньем".

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Двойники Путина

По данным немецкого издания Bild, Путина активно использует двойников во время различных публичных мероприятий. По характерным особенностям внешности (форма подбородка, губ, носа, век, ушей) журналисты определили, что настоящий Путин встречается с иностранными лидерами, а в поездки по стране на встречи с рядовыми гражданами обычно отправляют двойников.

О наличии у Путина двойников прямо говорит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Также существование двойников Путина допускают в Главном управлении разведки Украины.

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