Светлана Иванова с мужем Тимуром ранее попала в поле зрения российского фонда борьбы с коррупцией.

Супруга заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова во время полномасштабной войны в Украину развлекается на французском горнолыжном курорте Куршевель. Светлана Иванова спускает баснословные суммы на отдых.

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач опубликовал свое расследование "Куршевель "их" 2. Украинская правда нашла российскую элиту на курорте". По его данным, жену высокопоставленного военного РФ заметили на курорте 8 марта. Женщина проводит время в окружении певца Валерия Меладзе, а также устраивает шопинг в бутиках курорта, где далеко не самые низкие цены.

Чета Ивановых три месяца назад попали поле зрения журналистов российского фонда борьбы с коррупцией. Оказалось, что Светлана с мужем тратят миллионы долларов, имеют дворцы, элитные авто, драгоценности, что свидетельствует о коррупции, потому что не соответствует официальным доходам.

Так, год назад Светлана покупала драгоценности в Париже. Летом 2022 года Светлана и Тимур оформили развод, который считают фиктивным, потому что заместитель Шойгу попал в санкционный список ЕС.

Скандалы в Куршевеле - что известно

Российская журналистка Ксения Собчак 11 января опубликовала видео с украинцами, которые закатили роскошную вечеринку в Куршевеле. Позже стало известно, что на скандальное видео попал разыскиваемый в Украине Сергей Ошеровский.

При этом участница вечеринки Алина Варакута призвала украинцев "думать головой", ведь она "имеет право" праздновать свой день рождения, как ей хочется.

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