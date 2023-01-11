Журналист Михаил Ткач отметил, что на французском курорте шумно отдыхал разыскиваемый в Украине Сергей Ошеровский.

Разыскиваемого в Украине Сергея Ошеровского заметили на гламурном французском горнолыжном курорте Куршевель. Он вместе с женой Кариной Жосан очень шумно проводит время. Это именно они запечатлены на скандальном видео, которое опубликовала российская телеведущая Ксения Собчак.

"О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. Ожесточенная борьба за Независимость. Но дальше Собчак и другое путинское гнездо начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под "Вова, еб*шь их, бл**ь" и вынос шампанского "Кристалл". Эти люди в праздничном настроении герои материала "Батальон Монако 2", которых этим летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев - Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский", - рассказал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

При этом он напомнил, что Ошеровский объявлен в Украине в розыск, а в постановлении суда указано, что его необходимо задержать для привода в суд.

Видео дня

"Находится, надо сказать, не очень эффективно потому, что он не в Украине уже год. По данным источников, в бизнес-кругах он имеет отношение к так называемой бригаде "Потапов". По данным источников в правоохранительных органах, они обслуживают строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара. Вадим Столар месяц назад посещал день рождения той же Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра", - поделился информацией журналист.

Кроме того, он указал, что Ошеровский и Жосан - яркий пример коррупции в Украине.

"Уберите коррупцию, и эти люди умрут с голоду в однушках на Борщаговке, а пока они позорят Украину в Монако, в Дубае и в Куршевеле. Это означает, что коррупцию вы не убрали, и они продолжают зарабатывать. Это означает, что продолжают зарабатывать те, кто их крышует. И так дальше. И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время", - подытожил Ткач.

Вечеринка украинцев в Куршевеле - что известно

Ранее известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео с группой украинцев, который очень шумно отдыхали в Куршевеле. Она отметила, что украинцы заказали вынос шести бутылок "Кристалл" с флагом Украины под известный трек "Вова, еб*шь их, бл**ь".

"Сегодня днем, около трех часов дня. Куршевель, роскошный ресторан "Багатель", большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос 6 бутылок "Кристалла" с украинским флагом под песенку про "еб*шь их", - написала в своем посте Собчак.

При этом она указала, что такой вынос обойдется в 20 тысяч евро. Стоит отметить, что одна бутылка самого дешевого шампанского "Кристалл" в Украине обойдется примерно в 13 тысяч гривень.

Задержание Жеваго в Куршевеле - что известно

Курорт во Франции буквально притягивает украинских бизнесменов и народных депутатов с сомнительными доходами. 28 декабря 2022 года стало известно, что на элитном курорте в Куршевеле задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Следователи ГБР подготовили ходатайство о взятии под стражу до получения требования о выдаче экс-нардепа в 38 стран. Суд арестовал подозреваемого.

Позже Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи. Он отмечается в полицейском участке в Куршевеле, где и дальше проживает.

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