Девушка назвала шумную вечеринку "актом демонстрации непокорности украинского народа".

Виновница скандальной вечеринки в Куршевеле Алина Варакута, которая громко отпраздновала свой день рождения под трек "Вова, ї*аш їх, бл**ь", стала оправдываться за свой поступок. Она назвала этот инцидент "актом демонстрации непокорности украинского народа".

В своем Телеграмм Варакута опубликовала серию сторис из Инстаграм, где рассказала, что из-за вечеринки она получила много хейта от украинцев, и это ее очень огорчает. Она подчеркнула, что день рождения праздновала "на личные средства, заработанные честным трудом".

"Если кто-то из украинцев сейчас обновит старую машину на новую – он тоже будет виноват? Сумма, которая за время войны ушла от меня на помощь Украине, значительно больше потраченных на празднование денег", – написала Варакута.

Видео дня

Кроме того, девушка объяснила, почему празднование дня рождения было с флагом Украины и под украинскую песню.

"Да потому, что сейчас каждый праздник украинца – то ли Новый год, то ли день рождения – связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любые времена. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть какой-то конфликт, потому что наша позиция категорична", – заявила она.

Варакута также отметила, что выросла в простой семье и росла на Троещине.

"Все, чего я достигла в своей жизни – я достигла своими усилиями. Никаких "государственных средств" в руках я никогда не держала", – говорится в сторис.

Девушка добавила, что находится за границей, поскольку ее работа, которая "на 100% связана с доступом к интернету 24/7, в Украине без света была бы невозможна". По ее словам, она сознательно выбрала такие условия жизни, которые позволяют ей "ежедневно работать и помогать донатами своей стране".

"И все же, я понимаю, что из-за положения вещей в стране сейчас, из-за личных потерь каждого, я могла кого-то сильно обидеть или подавить. Я хочу искренне извиниться за это и сказать, что публикация сторис с празднования несла в себе совершенно противоположный, победный настрой", – резюмировала Варакута.

Скандальная вечеринка в Куршевеле

На днях российская журналистка Собчак опубликовала видео с украинцами, которые закатили роскошную вечеринку в Куршевеле. По словам Собчак, празднование украинцам обошлось в десятки тысяч евро. Впоследствии стало известно, что на скандальное видео попал разыскиваемый в Украине Сергей Ошеровский.

Ранее участница вечеринки Алина Варакута призвала украинцев "думать головой". По словам девушки, она "имеет право" праздновать свой день рождения так, как ей заблагорассудится.

Вас также могут заинтересовать новости: