Виновница скандальной вечеринки в Куршевеле Алина Варакута, которая громко отпраздновала свой день рождения под трек "Вова, ї*аш їх, бл**ь", стала оправдываться за свой поступок. Она назвала этот инцидент "актом демонстрации непокорности украинского народа".
В своем Телеграмм Варакута опубликовала серию сторис из Инстаграм, где рассказала, что из-за вечеринки она получила много хейта от украинцев, и это ее очень огорчает. Она подчеркнула, что день рождения праздновала "на личные средства, заработанные честным трудом".
"Если кто-то из украинцев сейчас обновит старую машину на новую – он тоже будет виноват? Сумма, которая за время войны ушла от меня на помощь Украине, значительно больше потраченных на празднование денег", – написала Варакута.
Кроме того, девушка объяснила, почему празднование дня рождения было с флагом Украины и под украинскую песню.
"Да потому, что сейчас каждый праздник украинца – то ли Новый год, то ли день рождения – связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любые времена. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть какой-то конфликт, потому что наша позиция категорична", – заявила она.
Варакута также отметила, что выросла в простой семье и росла на Троещине.
"Все, чего я достигла в своей жизни – я достигла своими усилиями. Никаких "государственных средств" в руках я никогда не держала", – говорится в сторис.
Девушка добавила, что находится за границей, поскольку ее работа, которая "на 100% связана с доступом к интернету 24/7, в Украине без света была бы невозможна". По ее словам, она сознательно выбрала такие условия жизни, которые позволяют ей "ежедневно работать и помогать донатами своей стране".
"И все же, я понимаю, что из-за положения вещей в стране сейчас, из-за личных потерь каждого, я могла кого-то сильно обидеть или подавить. Я хочу искренне извиниться за это и сказать, что публикация сторис с празднования несла в себе совершенно противоположный, победный настрой", – резюмировала Варакута.
Скандальная вечеринка в Куршевеле
На днях российская журналистка Собчак опубликовала видео с украинцами, которые закатили роскошную вечеринку в Куршевеле. По словам Собчак, празднование украинцам обошлось в десятки тысяч евро. Впоследствии стало известно, что на скандальное видео попал разыскиваемый в Украине Сергей Ошеровский.
Ранее участница вечеринки Алина Варакута призвала украинцев "думать головой". По словам девушки, она "имеет право" праздновать свой день рождения так, как ей заблагорассудится.