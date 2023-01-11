Девушка отмечала свой день рождения, и ее возмущает хейт, который на нее обрушился.

Виновница скандальной вечеринки в Куршевеле, которая отмечала свой день рождения под трек "Вова, е*ашь их, бл**ь", гневно ответила украинцам. Девушку, которая спускала десятки тысяч долларов на курорте, пока в ее стране идет полномасштабная война, почему-то возмутила критика пользователей сети.

В своем Instagram Алина Варакута призвала украинцев "думать головой". По словам девушки, она "имеет право" отмечать дни рождения так, как ей вздумается.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой, перед тем как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу", - написала Варакута.

Видео дня

На фоне скандала, который она спровоцировала своей вечеринкой, девушка все равно продолжает постить фото и хвастаться роскошной жизнью. Судя по всему, эту ситуацию Варакута решила расценивать как удачную возможность привлечь новых подписчиков.

Ее муж Дмитрий Величко, который, по данным СМИ, известен в узких кругах как "Святоха", скандал пока что не комментировал. И если еще вчера он публиковал в Stories фото с вечеринки, то теперь отмалчивается.

Скандальная вечеринка в Куршевеле: что известно

Вчера российская журналистка Собчак разразилась гневным постом. Она опубликовала видео с украинцами, которые закатили шумную вечеринку в Куршевеле. Им вынесли шесть бутылок дорого шампанского "Кристалл" вместе с флагом Украины. Все это происходили под песню "Вова, еб*шь их, бл**ь". По словам Собчак, вынос шампанского с флагом обошелся украинцам в 20 тысяч евро, а одна бутылка такого игристого стоит около 13 тысяч гривень.

Вскоре всплыло имя украинца, развлекавшегося на скандальной вечеринке. Вместе с Алиной Варакутой и ее избранником Дмитрием Величко развлекался разыскиваемый в Украине Сергей Ошеровский, вместе с ним была и его жена Карина Жосан.

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