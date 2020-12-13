В городе Мурино Ленинградской области России полицейские обнаружили тело бывшего боевика террористической группировки «ДНР» с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Следком области.
Как сообщают росСМИ, убитым оказался 37-летний российский наемник Андрей Чекин, который в составе «первой разведывательной роты» террористической организации «ДНР» воевал против украинской армии в 2014-2015 годах.
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В профиле российского боевика на сайте Миротворец указано, что Чекин родился в городе Бийск в Алтайском крае 12 мая 1983.
На своих страницах в соцсетях он хвастался фотографиями из Донецкой области, на которых позировал с оружием и другими наемниками.
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