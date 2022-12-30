Следующий год ознаменуется большим военным поражением РФ перед Украиной, считает Гиркин.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), осужденный Гаагским судом по делу о сбитом боинге МН17, считает 2023-й фатальным годом для своей страны.

Неутешительными выводами Гиркин поделился перед своей аудиторией в видеоблоге. По его мнению, следующий год ознаменуется большим военным поражением РФ перед Украиной.

"И Кубань будет оккупирована, и Сочи будут оккупированы, и Крым… и не только. Все, что будет вкусно, уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано", - считает Гиркин.

Раскол в силовом блоке России

Неудачи российской армии в Украине не только бьют по репутации Владимира Путина, но и раскалывают силовой блок.

Накануне западные аналитики отметили, что участившаяся критика Гиркина показывает настоящие проблемы отношений разных групп влияния РФ. Гиркин не так давнро высмеял "стратегическое планирование" оккупантов, усомнившись в эффективности фортификационных сооружений ВС РФ в Украине.

В октябре стало известно, что Гиркин, воевавший против украинской армии в 2014 году, вернулся на передовую. Правда, после месяцев молчания террорист заявил, что официально его оформили в ряды оккупантов только на день.

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