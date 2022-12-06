Боевик также показал свое временное удостоверение, полученное в "ДНР".

Бывший экс-главарь боевиков "ДНР", военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин неожиданно заявил, что уже "навоевался" и вернулся в Москву.

Третья попытка воевать против "боевиков киевского режима" для него стала провальной. Как сообщил Гиркин в Telegram во всем виновато некомпетентное командование его полка и давление "сверху".

"Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО называют "боевиками") не увенчалась успехом, хотя была очень близка к тому", - написал расстроенный Гиркин.

По его словам, он прибыл в "ДНР", вступил в ряды добровольцев и даже получил временное удостоверение от "военкомата". В документе указано, что Гиркин - полковник, который находится на должности гранатометчика.

Сам боевик отметил, что попал на службу в один из стрелковых полков "ДНР", а неофициально был начальником штаба, ездил в Донецк и был в прифронтовом Сватово. Впрочем, через месяц службы Гиркин узнал, что его нет в списках личного состава полка из-за "недовольства высшего командования".

Впоследствии Гиркин выяснил, что находился в списке личного состава полка менее суток. Его возмутил этот факт.

"Еще с октября и до конца ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения "СВО" и в прифронтовую зону. Если бы в указанных поездках со мной что-то случилось - то... надо объяснять, что это было бы выдали за "самодеятельность авантюриста Гиркина" или (в лучшем случае) несчастным случаем во время проведения "волонтерской деятельности"? С полным отсутствием обязательств со стороны ВС РФ/"ДНР" и государства в отношении меня", - возмутился Гиркин.

По его версии, командование полка обо всем этом знало, но получало от Гиркина помощь с укомплектованием, продовольствием и автотранспортом, поэтому замалчивало все эти факты.

Гиркин заявил, что решил вернуться в Москву, потому что и полк, как оказалось, больше не воюет.

Куда исчез Гиркин

В октябре терорист Гиркин исчез из соцсетей к этому времени боевик был активным пользователем Telegram и регулярно критиковал военное руководство России за провалы на поле боя.

Уже через несколько дней Гиркин появился в сети и заявил, что воюет на Донбассе в рядах добровольцев. Однако тогда же его заметили на трассе в Ростовской области - правда, в военной форме регулярных войск захватчиков.

На фоне якобы прибытия в Украину топ-разыскиваемого террориста украинская разведка вместе с активистами пообещала денежное вознаграждение за взятие его в плен.

Представители Нидерландов, в свою очередь, заявили, что в случае взятия Гиркина в плен будут добиваться его передачи, чтобы тот понес справедливое наказание за преступления.

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