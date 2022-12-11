Его уже публично критикуют промежуточные лидеры "ДНР".

Российский диктатор Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны бывших промежуточных лидеров "ДНР" и ветеранов из-за неспособности своей армии войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), Путина уже публично критикуют известные боевики, в частности бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин. Террорист прямо раскритиковал Путина за то, что он не смог вытеснить украинские силы вблизи Донецка с артиллерийской зоны, хотя и определил защиту мирных жителей Донбасса как одну из целей российской "специальной военной операции".

"Гіркін, в частности, раскритиковал заявление Путина от 9 декабря, который охарактеризовал ход спецоперации как "стабильный", заявив, что только Путин и Министерство обороны России считает войну успешной", - отмечают аналитики.

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Кроме того, бывший "министр безопасности ДНР" Александр Ходаковский также отметился критикой в адрес Путина. Он неожиданно заявил, что затянувшееся правление Путина не было полностью удачным.

Ходаковский также отметил, что возникают дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя, и добавил, что Путин унаследовал весьма коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Он также обвинил российские вооруженные силы в том, что они не вели контрбатарейный огонь во время обороны города Донецка

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно прямая по сравнению с их предыдущими нападками на Кремль. Эти откровенные нападения на Путина могут отражать разногласия между провоенной "ДНР", ветеранскими сообществами и Путиным. Российские ветераны и прокси-сообщество давно предупреждали Кремль о недостатках его военной кампании, но сплотились за Путина, веря, что его война – как минимум – приведет к российской оккупации Донбасса", - отметили в ISW.

В Институте напомнили, что после оккупации Лисичанска в сети появились видеоматериалы, на которых боевики "ЛНР" отказались воевать за территорию "ДНР". Аналитики предполагают, что идеологи Путина определили Донецкую область приоритетной во время оккупации Донбасса перед максималистической целью Путина – захватить всю Украину. Впрочем, планы Путина с треском проваливаются, а критика его войны ежедневно усиливается.

Ситуация в Донецкой области сейчас - что надо знать

Самыми горячими точками на Донбассе в Генштабе считают Бахмутский и Авдеевский направления. Россияне пытаются идти в наступление, ВСУ держат оборону.

6 декабря российские захватчики пожаловались на "прилеты" во временно оккупированном Донецке. Якобы из-за обстрела в городе возникли пожары.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказывал, что враг сменил тактику на Бахмутском направлении, рассредоточившись на небольшие группы. В частности, наемники ЧВК "Вагнер" создают небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и пытаться проникнуть в окопы.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, 10 декабря, сообщил, что за сутки в области в результате обстрелов оккупантов ранения получили четверо гражданских: 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Константиновке.

8 декабря чиновник сообщал, что за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов погибло 9 гражданских.

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