Вместе с тем старших офицеров, подполковников и полковников наши войска продолжают ликвидировать и дальше.

Российские генералы уже не попадаются украинским военным, потому что враг начал учиться на ошибках, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В первые месяцы войны Россия не была вообще готова к ожесточенным боям.

"Они (генералы – ред.) все в тылу. К сожалению, противник тоже учится воевать и получает боевой опыт. В первые месяцы РФ вообще не расчитывала на сопротивление населения. Они даже солдат своих инструктировали, что местное население будет встречать вас с "хлебом-солью", а ВСУ могут оказать незначительное сопротивление. Поэтому армия РФ ни морально, ни психологически не была готова к ожесточенным боям", - отметил Жданов.

По словам эксперта, в результате сложилась такая ситуация, когда войска ВС РФ отказывались идти в бой: "Эти войска надо было гнать в наступление. Соответственно, весь командный состав был на передовой, был максимально близко к линии фронта, чтобы заставить военнослужащих идти в наступление. Когда они подходили к линии фронта, наша разведка вычисляла такие моменты и мы накрывали их огнем".

"Сейчас они (русские – ред.) научились воевать, все командование находится на удаленной дистанции. В основном они ведут оборонительные бои за исключением востока. Но там воюют наемники, их особо гнать не надо, они мотивированы деньгами. Поэтому количество генералов и офицеров на сегодня под наш огонь попадает очень мало", - объяснил Жданов.

Вместе с тем старших офицеров, подполковников и полковников наши войска продолжают ликвидировать и дальше.

"Единственное, что это уже превратилось в военную рутину. Количество подполковников и полковников, которых мы уничтожаем, уже достигло такой отметки, когда мы это воспринимает как данность и обыденность", - добавил Жданов.

Война в Украине - актуальные данные

Россияне сосредотачивают силы на захвате Донецкой области и удерживании логистических путей в Луганской области. Тяжелые бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельське, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские бойцы уже вплотную подошли до Кременной.

Вместе с тем продолжается обучение "мобиков" на территории Беларуси.

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 93 390 оккупантов.

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