Отмечается также, что в соцсетях распространяются слухи о возможном увольнении начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Новая волна критики в адрес руководства армии РФ свидетельствует, что в силовом блоке страны-агрессора вновь развернулось жесткое противостояние между различными группами влияния.

Об этом сообщает Минобороны Британии twitter, анализируя заявления российского военного преступника Игоря Гіркіна.

Он заявлял, что два месяца воевал на передовой в составе батальона террористической группировки "ДНР". В связи с этим Гиркин утверждает о "кризисе стратегического планирования" в войне РФ против Украины, который он обнаружил во время боевых действий.

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Мужчина также высмеял нынешний акцент армии РФ на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений и поставил под сомнение их пользу в современной войне.

"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты относительно ведения войны, которые продолжаются среди российских силовиков. Слухи, которые распространялись в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России", - подытожили в британской разведке.

Война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов, российские генералы уже не попадаются украинским военным, враг начал учиться на ошибках.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что президента РФ Владимира Путина скорее всего отравят.

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