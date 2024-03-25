Медали вручили за выполнение "боевой задачи по блокированию" террористов в Брянской области.

В Российской Федерации наградили военных, которые задержали четверых мужчин, подозреваемых в теракте, совершенном 22 марта в подмосковном Крокус сити холле.

Как сообщает "Медуза", Министерство обороны РФ вручило награды российским военным, "отличившимся в ходе задержания террористов".

"В сообщении ведомства сказано, что заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы РФ. Судя по видеозаписи Минобороны, в церемонии награждения участвовали не менее четырех человек. Военным вручили медали "За отвагу" и медали "За боевые отличия", — сказано в публикации.

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Согласно данным ресурса, военных отметили за то, что они выполнили "боевую задачу по блокированию" террористов на территории Брянской области.

Как отмечает "Медуза", ФСБ России через несколько часов после теракта объявила, что все четверо подозреваемых в нападении на концертный зал задержаны.

Издание отмечает: судя по видеозаписям, появившимся в Z-каналах, одного из них - Саидакрами Рачабализоды (ранее его назвали Раджаб Ализаде) - люди в камуфлированной одежде избили и отрезали часть уха. На обнародованных в соцсетях фото – другой фигурант дела - Шамсиддин Фаридуни. Мужчина на снимке – с оголенной нижней частью тела, к его гениталиям подключили электрические провода. По данным росСМИ, другого подозреваемого, Мухаммадсобира Файзова, после задержания госпитализировали, а в суд для избрания меры пресечения доставили на носилках.

Теракт в Подмосковье - главные новости

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт - несколько человек открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате, погибли десятки людей, пострадали около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом президент РФ Владимир Путин в своем обращении связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет совещание, на котором обсудят меры, связанные с терактом. Песков отказался комментировать информацию о пытках задержанных. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев призвал убивать всех "причастных".

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