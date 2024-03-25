Вся информация, которой располагает Франция, указывает на то, что теракт в Подмосковье был совершен группировкой "Исламское государство".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что было бы "цинично и контрпродуктивно" пытаться обвинить Украину в теракте, произошедшем в Крокус Сити Холле.

Как сообщает агентство Reuters Макрон утверждает, что вся информация, которой располагает Франция, указывает на то, что теракт в Подмосковье был совершен группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и информация, которая есть у нас, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", - отметил Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что было бы "цинично и контрпродуктивно" со стороны России обвинить в теракте Украину.

"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обернуть его против Украины", - добавил он.

Теракт в "Крокусе" - что известно

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате этого, по данным российских СМИ, погибло более 140 человек, пострадало около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят меры, связанные с терактом в Подмосковье. Каких-либо комментариев о ходе расследования Кремль пока давать не планирует и за помощью в расследовании к другим странам обращаться не будет.

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