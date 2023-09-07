В январе Санкт-Петурбург отмечает 80-ю годовщину ключевого события в истории города.

В Санкт-Петербурге отменили военный парад на Дворцовой площади, который планировали по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Парад планировали провести 27 января 2024 года, но на его отмене настояли в Министерстве обороны России, утверждает Беглов. Вместо парада на главной площади Санкт-Петербурга состоится выставка военной ретро-техники.

Почему российское Министерство обороны внезапно передумало устраивать столь любимые россиянами военные парады, Беглов не уточнил.

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Отмены парадов в России

В этом году по России прокатилась целая волна отмен военных парадов, которые в предыдущие годы устраивали на 9 мая во всех более-менее значимых городах страны. Причиной отмены торжеств прямо назывались проблемы с безопасностью на фоне войны с Украиной.

В Санкт-Петербурге парад на 9 мая проводили, правда, без авиационной составляющей. Но на тот момент этот регион РФ был "благополучным" в смысле военной безопасности. Но в конце августа масштабный налет дронов уничтожил несколько военных самолетов в Пскове. Это менее чем в 300 км от Санкт-Петербурга, что по российским меркам "совсем рядом".

Также следует отметить, что в этом году Россия отменила масштабные военные учения "Запад-2023", которые каждые два года проводились вместе с Беларусью. Это можеть быть вызвано острейшей нехваткой военной техники и солдат для проведения подобных мероприятий.

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