Россияне заявляют об атаке дронов.

В районе псковского аэродрома этой ночью прозвучали взрывы, на месте начался пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей. На опубликованных фотографиях и видео можно увидеть масштабный пожар и клубы черного дыма. Местные власти пока не комментировали происходящее.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что от аэродрома в районе Кресты поднимается несколько столбов черного дыма.

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Жители города говорят, что слышали взрывы и стрельбу. По их словам, город атаковали беспилотные летательные аппараты. В сторону аэродрома едут машины скорой медицинской помощи.

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