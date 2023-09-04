Российская армия "тренируется" в Украине, ей сейчас не до маневров в Беларуси.

Ранее в этом году Россия не смогла провести "Танковый биатлон", а теперь решила не проводить масштабные военные учения "Запад-2023". Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в комментарии российским СМИ.

Так, на вопрос журналистов, будет ли проводить Россия учения "Запад-2023", Шойгу ответил достаточно коротко:

"Нет, в этом году у нас обучение в Украине".

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Никаких других подробностей, в частности о причинах отмены учений, он не привел.

Учения "Запад" - что известно

В последние годы Россия регулярно проводила масштабные военные маневры совместно с армией Беларуси. Обучение под кодовым названием "Запад" устраивали раз в два года, начиная с 2009 года. Они проходили в сентябре на территории Беларуси и западных регионов России.

Особенно масштабными эти маневры были в сентябре 2021 года, когда Россия уже готовилась к вторжению в Украину. В них приняли участие около 200 тысяч российских военных. Примерно такое же количество российских солдат вторглось на украинскую территорию в феврале 2022 года.

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