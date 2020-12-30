В Еврейской автономной области на настоятеля храма святого пророка Ильи возбудили 16 уголовных дел о растлении мальчиков.
Читайте такжеВ России женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабствоОб этом пишет телеграм-канал Baza.
По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал звонарь.
39-летнего Юрия Абрамова и 26-летнего Сергея Мооса из села Амурзет задержали ещё в конце прошлого года на границе России и Китая.
Как пишет издание, всё это время следователи собирали картину их преступлений воедино.
Пострадавшие - 14 мальчиков-подростков, от 12 до 16 лет. Некоторые эпизоды растления датированы 2007 годом, а один случай произошёл в Китае, куда Абрамов выезжал с детьми.
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