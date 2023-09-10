О командовании войсками речи не идет.

Российского генерала Сергея Суровикина назначили председателем координационного комитета "Содружества Независимых Государств" по вопросам противо-воздушной обороны.

Об этом пишет российское информационное агентство EADaily со ссылкой на Совет министров обороны Содружества независимых государств. "Бывший командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противо-воздушной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за кандидатуру генерала "Армагеддона" проголосовали все представители совета.

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По данным источника проекта ВЧК-ОГПУ, у Суровикина хотят забрать все активы, записанные на жену. Речь идет о миллиардах.

"Несмотря на то, что Суровикин помилован, Шойгу и ряд других деятелей настаивают, что его нахождение в Москве и в РФ в целом нецелесообразно и опасно. Ему, как и ранее генералу Попову, сейчас придумывают длительную командировку (ссылку) за пределами РФ. Вернут, если понадобится для нужд АП РФ. Также готовится процесс раскулачивания", - говорится в сообщении.

Исчезновение Суровикина: что известно

Напомним, после мятежа главаря российской частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина Суровикин перестал выходить на связь.

СМИ сообщали, что его могли задержать, оккупанта подозревали в причастности к "походу на Москву" - якобы он знал о планах "вагнеровцев", одннако не принимал в них участия.

По данным российских журналистов, Суровикин находился под домашним арестом. 4 сентября в сети опубликовали его фото с супругой, утверждалось, что генерала отпустили. В сети обратили внимание на то, что данные о Суровикине исчезли с сайта российского Министерства обороны.

Через несколько дней в Государственной думе РФ заявили, что ему нашли "неплохую должность в СНГ".

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