Телеведущая сказала, где находится генерал Суровикин.

Российская телеведущая Ксения Собчак утверждает, что в РФ генерал "Армагеддон" Сергей Суровикин на свободе.

Офицер находится в Москве с родными, поделилась ведущая на своем канале в Telegram "Кровавая барыня" в понедельник, 4 сентября. Кроме того, Собчак якобы показала сегодняшнее фото, на котором запечатлен генерал.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", - говорится в сообщении.

Видео дня

Где пропадал Сергей Суровикин - новости, которые стоит знать

В конце июня Сергей Суровикин исчез после мятежа, который устроили члены частной военной компании "Вагнер" в России под руководством Евгения Пригожина. Стоит отметить, что генерал "Армагеддон" был почетным членом "Вагнера".

Сначала его родные утверждали, что он дома, и с ним все впорядке. Позже в РФ сообщили, что Суровикин "отдыхает". По сведениям СМИ, генерал находился под арестом. Перед ликвидацией Пригожина появилась информация, что Суровикина сняли с должности командующего российскими воздушно-космическими силами.

Вас также могут заинтересовать новости: