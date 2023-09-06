Он якобы "отдыхает после войны".

В Госдуме РФ утверждают, что бывшему командующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину нашли новую "неплохую должность в СНГ".

Объясняя исчезновение имени Суровикина из списка главнокомандующих Вооруженных Сил на сайте Минобороны, член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил изданию "Подъем", что "ничего страшного"н е происходит, а Суровикин сейчас "отдыхает после войны".

"Он воевал хорошо, прошла ситуация. Я знаю то же, что и вы, что нашли ему другую должность, сменили, выполняет команды главкома его начальник штаба, а у Суровикина другая должность, она хорошая, по СНГ или как он там правильно называется. Но подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверняка в отпуске еще какое-то время будет. Поживем увидим. Ничего страшного там не происходит", - сказал он.

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Сергей Суровикин - что о нем известно

8 октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим "спецоперации" в Украине. Однако на своем посту он отличился сдачей Херсона и бомбардировками энергетической инфраструктуры Украины. В январе Суровикина убрали, а вместо него назначили начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим.

После неудачного мятежа "вагнеровцев" Суровикин вообще исчез. Была информация, что его заключили в тюрьму и поместили в СИЗО "Лефортово".

Недавно журналистка Ксения Собчак опубликовала фото Суровикина с женой и написала, что он"жив, здоров, дома, с семьей, в Москве".

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