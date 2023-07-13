Задержания начались сразу после начала мятежа.

После мятежа главаря частной военной компании "Вагнер" были уволены или отстранены около 15 российских офицеров, еще 13 - задерживали для допросов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их данным, через несколько часов после начала пригожинского "марша на Москву", служба внутренней безопасности РФ задержала нескольких высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина.

Суровикина допрашивают в Москве, однако обвинение в совершении преступления ему не было предъявлено. Один из источников издания убежден, что тот мог знать о планах мятежа, однак сам в нем не участвовал.

Видео дня

После допроса отстранили от исполнения обязанностей и генерала-полковника Андрея Юдина и генерала-лейтенанта Владимира Алексеева. Также задержан генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Чистки в России после мятежа

Как известно, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно критиковал начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Накануне восстания он сказал, что те причастны к "геноциду русского народа".

После мятежа Путин их не отстранил, эксперты считают, что российский диктатор ценит лояльность выше компетентности.

При этом после мятежа пропал Суровикин, которого обвиняли в лояльности к "вагнерам". СМИ писали о его аресте, а в Государственной думе РФ на днях сказали, что генерал "находится на отдыхе".

Сегодня в сети появилась запись, в которой командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов говорит своим подчиненным, что был уволен после доклада о проблемах в российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: