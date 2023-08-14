Российскому генералу запрещено покидать квартиру.

Заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерал Сергей Суровикин находится под "домашним арестом".

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. По их данным, оккупант не может покидать квартиру. "На днях ему разрешили видеться с несколькими подчиненными, в том числе генералом Олегом Пальгуевым, который фактически выполняет функции адъютанта Суровикина", - говорится в сообщении.

Официально расследование в отношении Суровикина не ведут, однако он провел долгое время в заточении, отвечая на "неудобные" вопросы. Решение по нему должен принять президент РФ Путин. "Чем позже это произойдет, чем больше он "остынет", тем лучше", - отметил источник.

Видео дня

Задержание Суровикина

Напомним, российский генерал вместе с первым замначальника ГУ Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым записывал видеообращение в день мятежа, в котором призывал "вагнеровцев" "подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ".

Позже в российских СМИ появилась информация о том, что Суровикин не выходит на связь, а также не появляется дома.

По данным The Wall Street Journal, сразу после восстания в РФ задержали для допроса ряд высокопоставленных военных, 15 - уволили или отстранили. Среди задержанных и Суровикин - он якобы мог знать о планах Пригожина, но не принимал в них участия.

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