Грустно и точка: журналист Цимбалюк проанализировал новое видео Гиркина.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин после долгой паузы снова начал публиковать видео с критикой Кремля и предсказаниями новых успехов ВСУ на фронте.

Журналист Роман Цимбалюк проанализировал новое заявление россиянина. В своем видео Гиркин заявил о необходимости "спасать Россию".

"Давно не слышали вот этот посыл "грустно и точка, все пропало". Игорь Гиркин вернулся в российскую столицу и размышляет, кого начать казнить. В его системе координат уничтожить нужно всех", - отметил журналист.

Цимбалюк добавил, что Гиркин ничем не отличается от российского руководства, так как никто из них не рассматривает вариант просто перестать воевать с Украиной.

"Гиркин рассказывал об апатии российских солдат, говорил о том, что все пропало, все украли, почему вышли из "российского города" Херсон, что пирамидки Суровикина не спасут российскую армию от украинского наступления. Самое главное, что моральный дух Вооруженных сил Украины на порядок выше", - сказал эксперт.

По мнению журналиста, Гиркин стал "угрюмым фанатиком", который хочет казни военного руководства РФ и установления диктатуры в стране. Террорист также призвал найти других виноватых, чтоб крайним не оказался сам президент РФ Владимир Путин.

"Если бы Путин был чуть-чуть умнее, они бы уже давно свалили на территорию России и заявили: "Мы победили, мы на всех обиделись, мы в домике"... Вместо того, чтоб развивать свою страну, вы разрушили все мифы о России. Нет армии, нет непобедимого Путина. Все это рухнуло, а Украина - наоборот", - подытожил Цимбалюк.

Интересные новости о Гиркине

Игорь Гиркин не раз критиковал военное руководство РФ за провалы во время войны в Украине.

15 октября СМИ обратили внимание на то, что он несколько дней ничего не писал в своем Telegram-канале. Российские пропагандисты тогда заявили, что Гиркин якобы пошел воевать в один из добробатов начальником штаба или заместителем комбата.

16 октября украинская разведка установила вознаграждание за взятого в плен Гиркина - 100 тысяч долларов.

Позже сам россиянин признался, что его очередная попытка принять участие в войне провалилась.

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