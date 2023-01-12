Среди якобы уничтоженного западного вооружения – четыре единицы БМП Bradley.

Россия отчиталась об уничтожении на войне в Украине БМП Bradley, о передаче которых недавно объявили в Белом доме.

Самой технике в Украине пока еще нет, но российские военные якобы ее уничтожили. По крайней мере, об этом говорится в ежедневной сводке представителья Минобороны России Игоря Конашенкова.

Среди якобы уничтоженного западного вооружения – четыре единицы БМП Bradley. "На данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе 4 единицы БМП Bradley производства США", - заявил Конашенков.

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К слову, Минобороны РФ неоднократно уличали во лжи. Например, еще недавно у Шойгу заявили о якобы операции "Возмедие" за "бавовну" по месту дислокации мобиков в Макеевке - оккупанты ударили по улицам Краматорска, заявив, что убили сотни "националистов". Информацию опровергли сами же рашистские "блогеры".

Кроме того, Россия постоянно отчитывается об уничтожении несуществующих элементов к HIMARS.

БМП Bradley для Украины – характеристики

США и Германия объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут американские БМП M2 Bradley. По имеющейся на текущей момент информации, Украина получит 50 этих бронемашин.

Боевая машина пехоты "Брэдли" оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм пулемётом, ракетной пусковой установкой TOW и шестью стационарными 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанта.

Поскольку "Брэдли" прошли через множество модификаций, нет ясности, какую именно версию получит Украина. Скорей всего это будет M2A3 – так называемая "цифровая" БМП, оснащенная по последнему слову американской военной техники.

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