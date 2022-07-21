В США похвалили украинских артиллеристов за эффективную работу.

В США опровергли слухи оккупантов о якобы уничтожении переданных Украине реактивных установок HIMARS.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, цитирует CNN.

"На сегодняшний день HIMARS, которые мы им предоставили,... эти системы не были уничтожены русскими", — сказал он.

Далее Милли подробно рассказал, как Украина использует подаренные ракетные системы.

"Украинцы эффективно используют эти HIMARS по российским узлам управления и контроля, их логистическим сетям, их полевой артиллерии и авиации для поиска объектов и многих других целей", — добавил Милли.

Он похвалил украинских артиллеристов за эффективную работу.

Как писал УНИАН, Соединенные Штаты Америки уже подготовили 200 украинских военных для применения ракетных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, Пентагон объявил о поставках снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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