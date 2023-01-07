"Брэдли" уже 40 лет остается главной и пока незаменимой БМП американской армии.

США и Германия объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут американские БМП M2 Bradley. По имеющейся на текущей момент информации, Украина получит 50 этих бронемашин.

Хотя в масштабах российско-украинской войны дополнительные полсотни БМП трудно назвать значительным количеством, важным моментом здесь является сама машина. "Бредли" – это относительно современная боевая машина пехоты, которая существенно превосходит своего предшественника М113, ранее поставленного в Украину в количестве около 400 штук.

Боевая машина пехоты Брэдли: общие сведения

M2 Bradley — боевая машина пехоты, разработанная в США в конце 1970-х годов на замену уже устаревшему к тому времени бронетранспортеру M113.

При создании этой машины американцы учитывали опыт применения советских БМП-1 в нескольких войнах и ориентировались на немецкие Marder. Ранее у США не было своих БМП, а только бронетранспортеры. И до нынешнего момента "Брэдли" остается фактически единственной полноценной БМП на вооружении американской армии.

БМП "Брэдли" была принята на вооружение армии США в 1981 году. В период с 1980 по 1989 год американская промышленность изготовила около 9800 машин, которые в последующим проходили несколько этапов модернизации. Американцы активно применяли эти БМП в ходе двух кампаний на территории Ирака, а также в Афганистане.

Технические характеристики M2 Bradley

Американская "Брэдли" имеет классическую для БМП схему компоновки: двигатель и трансмиссия впереди, отделение для десанта в задней части. В составе экипажа – три человека. Большинство версий этой машины способны вместить до 6 пехотинцев в отделении для десанта, но версия М2А3 рассчитана на 7 десантников.

Корпус БМП Bradley сварной, изготовлен из алюминиевых бронепластин. Некоторые модификации имеют комбинированное бронирование лобовой части и бортов — внешний стальной экран, бронекорпус из алюминия и полиуретановая пена между ними. Днище укреплено дополнительной стальной плиток для защиты от мин.

Номинальная толщина брони составляет 25 мм в лобовой проекции и 14 мм в бортах. Однако на практике говорить о номинальных значениях трудно, поскольку M2 Bradley могут комплектоваться различными типами внешних экранов, в том числе блоками динамической защиты против кумулятивных снарядов.

Боевая машина пехоты "Брэдли" оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм пулемётом, ракетной пусковой установкой TOW и шестью стационарными 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанта.

Преимущества и недостатки БМП Брэдли

До появления M2 Bradley у американцев не было собственной БМП, но положительный опыт использования советских боевых машин пехоты в малых конфликтах 1960-70-х годов вынудил американцев создать такую же машину для нужд собственной армии.

Поскольку "Брэдли" появилась относительно поздно, она уже учитывала все достоинства и недостатки советских БМП-1. У американцев получился не просто свой "аналог", а машина следующего технологического поколения, превосходящий не только "копейку", но и свою ровесницу БМП-2.

Даже российские эксперты признают, что советские машины сильно уступают Bradley в боевой эффективности, поскольку "американка" изначально делалась с прицелом на уничтожение именно советской бронетехники. У "Брэдли" и пушка мощнее, и броня лучше.

Здесь следует упомянуть, что во время войны с саддамовским Ираком БМП Брэдли подбили больше иракских танков, чем те же знаменитые "Абрамсы", которые Украине пока даже не обещают.

Однако все же следует помнить, что "Брэдли" – это машина, созданная в 70-х, и морально она начала устаревать уже лет 20 назад. Существуют мнения, что "американка" с трудом может потягаться в прямой дуэли против российской БМП-3, особенно в самых "убойных" ее модификациях. Впрочем, таких машин у россиян совсем немного.

В последние годы в Америке много говорят о необходимости перевода армии на новое поколение БМП, а военные корпорации США пытаются разрабатывать свои концепты, чтобы предложить их Пентагону.

Интересно, что с началом полномасштабного российского вторжения в Украину американские производители оружия спешно кинулись вносить поправки в свои проекты новой БМП, ориентируясь на опыт идущей войны.

Поскольку "Брэдли" прошли через множество модификаций, нет ясности, какую именно версию получит Украина. Скорей всего это будет M2A3 – так называемая "цифровая" БМП, оснащенная по последнему слову американской военной техники.

Характеристики M2 Bradley в версии M2A3: