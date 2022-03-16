Они недоумевают, почему якобы "украинские" ракеты попадают в их дома, если по новостям говорят, что вся военная инфраструктура в Украине развалена.

Пользователи соцсетей из РФ активно обсуждают взрывы российских снарядов на российской территории, о которых пытается умалчивать власть.

Как отмечает украинский блогер Елена Степовая, в Ростовской области все чаще и чаще происходят события, которые власти уже не в силах скрывать от населения.

"Население с ужасом уворачивается от летящих с неба неуправляемых "Калибров", вертолетов, снарядов и мин. Сначала здесь говорили на все громкие взрывы и воронки вместо домов в деревнях - фейк. Место падения быстро оцепляли и объявляли - фейк. Всякий громкий звук - фейк. Летящая по небу реактивная ракета - фейк. Погибшие мирные жители в результате падения военного вертолета с детонацией снарядов - фейк. Сгоревший ИЛ с военным грузом на аэродроме в Таганроге от попадания "Калибра", прилетевшего из Белгорода - фейк", - отмечает она.

Были и попытки связывать "катаклизмы" с украинскими военными, которые обстреляли российские населенные пункты, указывает Степовая. В то же время российские пропагандисты сосредотачивали свои усилия на том, что убедить россиян, что "российские войска без потерь освободили всю территорию Украины".

У россиян начали возникать вопросы: "Как ракета прилетела, если по новостям говорят, что вся военная инфраструктура в Украине развалена?".

В местных сообществах в соцсетях они обсуждают комментарии властей и успокаивающие публикации в СМИ. Очевидцы сверяют имеющуюся информацию у них о взрывах и ставят под сомнение заявления властей, о чем свидетельствуют скриншоты, сделанные Еленой Степовой.

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