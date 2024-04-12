Девушка разбилась в Гаграх, делая селфи.

В сети расходится момент падения россиянки, которая сорвалась на отдыхе в Гаграх (Абхазия) со смотровой площадки, делая селфи на высоте 50 метров.

Блогерша разбилась на смерть 7 апреля, приехав на однодневный отдых с подругой из Сочи. Ролик об инциденте появился только сейчас, подмечают росСМИ.

ЧП произошло на 18-м километре шоссе Убыхов. Упав, 40-летняя Инесса Поленко скончалась не сразу. Девушка получила серьезные травмы и ее даже успели передать медикам скорой помощи. Однако те не смогли спасти россиянку.

Видео, как девушка сорвалась и упала:

История о ее неудачном селфи еще в начале недели разошлась в западных СМИ. TheSun писал о Поленко как об известной российской инста-блогерше с аудиторией в 9 тысяч подписчиков. В блоге Инесса регулярно выкладывала селфи из разных уголков мира. Была в Дубай, Египте, а также оккупированном Россией Крыму.

Вне сети Инесса работала косметологом. Ее клиентура в основном была из Москвы и Сочи, отмечало СМИ.

В России к женщине пришла полиция из-за цвета куртки

Ранее в России занимательной историей об общении с полицией поделилась жительница Волгоградской области: к ней домой пришел правоохранитель в связи с доносом о цвете ее куртки. Женщина смутила общество жизнерадостным фото, на котором позировала в желтом пуховике на фоне синего неба. Доносчик решил, что она пропагандирует украинскую символику. Ей пришлось писать пояснительную записку.

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