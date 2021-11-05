Ее тело обнаружили спасатели, в составе полиции, пожарных и аквалангистов.

В бельгийской провинции Люксембург 33-летняя Зои Снукс упала с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи на скале.

Женщина, поскользнувшись, сорвалась с обрыва у поселка Надрин в провинции Люксембург и упала в реку Урт. Ее тело обнаружили спасатели, в составе полиции, пожарных и аквалангистов. Муж Зои Йоэри Янссен, за которого она вышла замуж в 2012 году, рассказал, что они отправились в путешествие в живописное место.

Читайте такжеБританец снял двух друзей за миг до гибели (фото)

"С момента пандемии мы ездили по Европе на нашем фургоне и делали хорошие фотографии", — сказал он.

Зои попросила мужа присмотреть за их собаками, а сама пошла к скале. Когда Янссен вернулся к ней, на месте никого не было. Единственное, что он успел увидеть - облако пыли над обрывом.

"Фотографирование было ее страстью. Я сразу разблокировал ее телефон и увидел, что она сделала фото на краю скалы. Ее последнее селфи", — отметил мужчина, сообщает ТСН со ссылкой на New York Post.

Как сообщал УНИАН, в Испании умерла украинка, сорвавшаяся со скалы во время селфи. Трагедия произошла 14 сентября, когда украинская туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм. Она сорвалась в море с высоты около 30 метров. Девушку госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.

Автор: Виолетта Орлова