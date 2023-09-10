Сын главаря "вагнеровцев" объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем.

В Санкт-Петербурге открыто наследственное дело главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области РФ. Отмечается, что дочери "повара Путина" остались почти ни с чем.

Об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Отмечается, что согласно прижизненной воле Пригожина, почти все его имущество досталось сыну Павлу.

"Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочерям, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем. Но, если честно, то Павел находится под влиянием определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно", – рассказал ресурсу источник.

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Смерть Пригожина: что известно

23 августа в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Выяснилось, что разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам Пригожин.

Его смерть в России подтвердили официально. Уже через несколько дней после катастрофы его похоронили в Санкт-Петербурге в закрытом формате.

В разведке США также подтвердили, что Пригожин погиб. В то же время в ГУР Украины пока не уверены в этом на 100%.

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