Согласно протоколу службы безопасности на борту не должно было находиться одновременно три основных руководителя ЧВК "Вагнер", заявил Дмитрий Снегирев.

Анализ ДНК не показывает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб.

Как заявил для телеканала Эспрессо военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, одновременно все руководство ЧВК "Вагнер" не могло быть на борту самолета.

"Напомню, что в свое время представитель ГУР МО Юсов вышел и публично сказал, что погиб Дмитрий Уткин, а в гибели Пригожина не убеждены. И буквально сегодня еще один представитель ГУР Скибицкий говорит о том, что не спешил бы с выводами относительно гибели Пригожина. Как по моему мнению, это все же была операция "прикрытие". Есть все основания полагать, что не только Пригожин, но и соответственно, и Уткин, являются живыми. Анализ ДНК был проведен согласно списку пассажиров. И у Уткина, и у Пригожина были официальные двойники", - отметил военный эксперт.

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Он добавил, что все болтают о двойниках Пригожина, забывая, что у командира ЧВК "Вагнер", Дмитрия Уткина, был так же официальный двойник. Тем более показательным является то, что человек считался руководителем компании Пригожина, а его налоговые номера не совпадают с налоговыми номерами Дмитрия Уткина, хотя в обоих случаях там был Дмитрий Уткин. И таких разногласий в фактах достаточно много.

"Основное - то, что согласно протоколу службы безопасности на борту не должно было находиться одновременно три основных руководителя ЧВК "Вагнер". Это нонсенс. Соответственно, надо было кому-то создать картину одновременной гибели "вагнеровских" командиров. Повторюсь, стопроцентной уверенности в гибели Пригожина, Уткина и руководителя Службы безопасности ЧВК "Вагнер" нет", - подытожил Снегирев.

Гибель Пригожина - что известно

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области России. На борту были 10 человек, все они погибли.

Разведка США подтвердила факт гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе. В американской спецслужбе считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета, он не был сбит ракетой класса "земля-воздух".

По состоянию на 6 сентября украинская разведка не была уверена на 100% в гибели Пригожина.

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