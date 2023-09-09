Анализ ДНК не показывает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб.
Как заявил для телеканала Эспрессо военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, одновременно все руководство ЧВК "Вагнер" не могло быть на борту самолета.
"Напомню, что в свое время представитель ГУР МО Юсов вышел и публично сказал, что погиб Дмитрий Уткин, а в гибели Пригожина не убеждены. И буквально сегодня еще один представитель ГУР Скибицкий говорит о том, что не спешил бы с выводами относительно гибели Пригожина. Как по моему мнению, это все же была операция "прикрытие". Есть все основания полагать, что не только Пригожин, но и соответственно, и Уткин, являются живыми. Анализ ДНК был проведен согласно списку пассажиров. И у Уткина, и у Пригожина были официальные двойники", - отметил военный эксперт.
Он добавил, что все болтают о двойниках Пригожина, забывая, что у командира ЧВК "Вагнер", Дмитрия Уткина, был так же официальный двойник. Тем более показательным является то, что человек считался руководителем компании Пригожина, а его налоговые номера не совпадают с налоговыми номерами Дмитрия Уткина, хотя в обоих случаях там был Дмитрий Уткин. И таких разногласий в фактах достаточно много.
"Основное - то, что согласно протоколу службы безопасности на борту не должно было находиться одновременно три основных руководителя ЧВК "Вагнер". Это нонсенс. Соответственно, надо было кому-то создать картину одновременной гибели "вагнеровских" командиров. Повторюсь, стопроцентной уверенности в гибели Пригожина, Уткина и руководителя Службы безопасности ЧВК "Вагнер" нет", - подытожил Снегирев.
Гибель Пригожина - что известно
Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области России. На борту были 10 человек, все они погибли.
Разведка США подтвердила факт гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе. В американской спецслужбе считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета, он не был сбит ракетой класса "земля-воздух".
По состоянию на 6 сентября украинская разведка не была уверена на 100% в гибели Пригожина.