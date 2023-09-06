Украинская разведка пока не уверена на 100% в гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.
"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Относительно Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил Юсов.
На просьбу детализировать сказанное относительно Пригожина он заметил: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".
Юсов подчеркнул, что разведка должна оперировать лишь подтвержденными фактами и поэтому "нужно еще подождать...".
Смерть Евгения Пригожина
Как сообщал УНИАН, 23 августа распространилась информация, что в России разбился самолет, принадлежавший владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Сообщалось, что он находился на борту. Пригожина в РФ официально объявили погибшим.
Была озвучена версия, что Пригожина ликвидировал глава Кремля Владимир Путин, поскольку не простил ему июньского мятежа и "похода на Москву".
В начале сентября связанные с ЧВК "Вагнер" паблики начали распространять видео из Африки, на котором их предводитель Евгений Пригожин еще жив.
Но глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах генерал-лейтенант Валерий Кондратюк выразил убеждение, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб. Кремлевский диктатор Путин "по всем канонам был вынужден совершить это убийство", добавил он.