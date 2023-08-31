Все прошло тихо, спокойно, без шума, рассказала администратор кладбища.

Администратор Пороховского кладбища в Петербурге, где похоронили главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина озвучила ранее неизвестные детали.

"Все прошло тихо, спокойно, без шума. Народу не было почти. Салютов не было. Военных тоже не было. Обычные похороны с элементами VIP. Это больше песка, флаги всевозможные, могила бархатом обита, гроб дорогой, обычные могилы так не делаются", - отметил администратор, пишут "Важные истории".

Отмечается, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

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Также сообщается, что могилу Пригожина посетили, в частности, вдова и дочь.

А перед входом посетителей досматривали. Силовиков на кладбище перед похоронами было много, рядом были припаркованы несколько автобусов Росгвардии. Сообщается также и то, что часть сотрудников правоохранительных органов ночевали рядом с кладбищем.

Похороны Пригожина - что сообщалось

Напомним, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили 29 августа. на Пороховском кладбище в Петербурге.

Сообщалось, что Пригожина похоронили рядом с его отцом.

До этого было известно, что похороны Пригожина прошли в закрытом формате. В его пресс-службе отметили, что все желающие с ним проститься могут посетить Пороховское кладбище. В окружении погибшего Пригожина заявили, что его похороны провели в таком формате по желанию его родственников.

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