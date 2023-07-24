Под запрет попали и хирургические операции, и гормональная терапия.

В России окончательно запретили менять пол по своему желанию. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Теперь в России запрещено проведение хирургических операций по смене пола, также вне закона оказалась специальная гормональная терапия, направленная на формирование первичных и вторичных половых признаков противоположного пола.

Единственное исключение сделано для "лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей". В таких случаях допускается медицинское вмешательство по решению врачебной комиссии.

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Браки, в которых один из партнёров сменил гендерный маркер, будут аннулированы. Лица, сменившие пол до вступления в силу этого закона, теперь не смогут стать усыновителями и опекунами, но изъятие уже усыновленных детей у трансгендерных людей законом напрямую не предусмотрено.

Новые законы в России

Российские власти продолжают превращать страну в концлагерь, принимая все новые законы соответствующего характера. Так, недавно Госдума решила расширить рамки призывного возраста в России. Если ранее на срочную службу призывали только до 27 лет, то теперь верхнюю планку подняли до 30 лет.

Также в Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишать россиян гражданства за "фейки" об армии. Таковыми в России считают любые утверждения, которые раскрывают правду о преступлениях российской армии в Украине или о реальном состоянии дел в самой армии.

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