Выберите одного из пяти кроликов и узнайте, насколько вы ранимы в душе.

Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько хорошо контролируете себя в стрессовых ситуациях? Каждый человек сталкивался с тяжелыми эмоциональные потрясения. Но реакция на пережитое у всех индивидуально.

Разобраться в себе и понять собственные эмоции поможет тест личности. Это психологический опросник, который характеризует человека на основе его ответа. Даже такие мелочи, как предпочтения в еде или одежде, могут много рассказать о наших личных качествах.

Психологический тест на ранимость

На картинке показаны пять кроликов разных окрасов, среди которых вам нужно указать на одного, самого симпатичного. Делайте выбор подсознательно. Ваш ответ укажет, как вы реагируете на критику и негативные ситуации.

Кролик №1

Такой выбор делают люди, которые обладают здоровым эгоизмом и четко устанавливают личные границы. Вы имеете доброе сердце, но умеете говорить "нет". Верите, что каждый человек сам вершит свою судьбу. Вы не очень переживаете о чужом мнении о вас, ведь оно всегда субъективно.

Кролик №2

Вы можете гордиться выдающейся силой духа и стойкостью в стрессовых ситуациях. Для окружающих вы являетесь примером сильной личности. Внутренний оптимизм позволяет вам сохранять позитивный настрой. Вы верите, что после дождя обязательно выглянет солнце.

Кролик №3

Главной целью вашей жизни является личностный рост, поэтому критику вы воспринимаете с благодарностью. Особенно если замечание исходит от человека, которого уважаете. В жизненных трудностях вы видите возможности для саморазвития и закалки духа.

Кролик №4

Тест на ранимость вы бы прошли без труда, поскольку чувствительны по натуре и все принимаете близко к сердцу. Вы эмоциональны, добры, отзывчивы. Чужую боль чувствуете как собственную, поэтому долго "отходите" от плохих новостей. Жесткая критика может подорвать вашу веру в себя.

Кролик №5

Такой ответ может указывать на проблемы с доверием в отношениях. Вы имеете негативный опыт, поэтому требуете больше времени для сближения. Если чувствуете негатив от общения, то сразу отдаляетесь от собеседника, чтобы не причинять себе боль.

