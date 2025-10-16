Считается, что щедрые траты дарят некоторым склонность к еще большему процветанию.

На протяжении веков нумерология очаровывала людей своими мистическими объяснениями характера или поведения людей, а также обещаниями раскрыть особенности их жизненного пути.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Деньги, бесспорно, являются необходимыми в современном мире. Они удовлетворяют большинство наших потребностей – от места проживания до еды, образования и тому подобное. Замечали ли вы, что некоторые бездумно тратят ресурсы, тогда как другие крепко держатся за свои сокровища? На такие аспекты может влиять и дата рождения, пишет News24.

Видео дня

Нумерологи считают, что в определенные даты рождения в этот мир приходят люди, которым щедрые расходы дарят склонность к еще большему процветанию. Специалисты говорят, что рожденные 4, 6, 9, 13, 15, 18, 22, 24 или 27 числа любого месяца привлекают финансовую выгоду, когда позволяют себе тратить деньги. Мол, чем щедрее эти люди тратят, тем быстрее приходят новые денежные прибыли.

"Для женщин, рожденных 6, 15 или 24 числа, нумерология рисует замечательную картину. Их часто считают источником счастья для своих партнеров. Куда бы эти щедрые женщины ни пошли, они приносят с собой волну процветания и счастья, окутывая свои семьи и окружение финансовым благополучием и блаженной гармонией", – говорится в материале.

Но нумерология также затрагивает сердечные струны. Специалисты в этой сфере верят, что рожденные 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 или 31 числа часто могут оказаться на проигрышной стороне любви.

"Имея открытые сердца и чистые намерения, они отдают всех себя отношениям. Однако судьба иногда раздает суровые карты, оставляя их одинокими, несмотря на их искренние чувства", – добавляют авторы.

Нумерология – вы могли это пропустить

Мы уже рассказывали о том, в какие даты рождаются очень самостоятельные люди. К ним нумерологи относят, в частности, рожденных 1-го числа любого месяца. Они часто ассоциируются с лидерством и независимостью.

Также, по мнению нумерологов, некоторые люди обречены на одиночество. Речь и о тех, кто родился 27 числа.

Вас также могут заинтересовать новости: