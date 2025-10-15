Им предстоит пройти через важные испытания - от эмоциональных встрясок до осознания настоящих приоритетов.

Середина и финал октября 2025 года несут особенно сильное влияние для тех, кто появился на свет в марте, октябре и ноябре. Космические энергии в этот период активизируют внутренние процессы, заставляя людей пересматривать привычные установки, отношения и жизненные цели. Каждой из этих групп предстоит пройти через собственные испытания - от эмоциональных встрясок до осознания настоящих приоритетов, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Астрология утверждает, что к концу октября энергетика планет заметно меняется, открывая путь к трансформации. Независимо от того, действует ли на вас приближающееся новолуние, ретроградный Нептун или насыщенная символизмом атмосфера сезона Скорпиона, представители трех месяцев рождения окажутся в эпицентре перемен.

Март

Те, у кого месяц рождения март, - это чувствительные Рыбы, способные тонко улавливать эмоции других, или решительные Овны, привыкшие идти напролом. До конца месяца им предстоит пересмотреть свои идеалы и освободиться от иллюзий. 22 октября Нептун завершает транзит по Овну и вновь возвращается в Рыбы, что станет мощным толчком к внутренним прозрениям. Этот период может вскрыть старые самоограничивающие установки и мечты, не имеющие под собой реальной опоры. Осень подарит мартовским людям шанс пробудиться, укрепить веру в себя и отпустить чувство неуверенности, мешающее двигаться вперед.

Октябрь

Рожденные в октябре - очаровательные Весы, умеющие выстраивать гармонию, или глубоко чувствующие Скорпионы, ищущие истину. Космос выводит их на первый план: 13 октября Венера переходит в знак Весов, а 23-го начинается сезон Скорпиона. Эти события побуждают октябрьских людей задуматься о том, чего они действительно хотят от отношений и жизни в целом. Наступает момент личного роста и честных разговоров с собой и другими. Позвольте себе мечтать о большем, открыто говорить о чувствах и принимать поддержку близких. Именно сейчас внимание окружающих и позитивные перемены могут прийти в ответ на внутреннюю готовность меняться.

Ноябрь

Ноябрь приносит испытания и открытия как страстным Скорпионам, так и философским Стрельцам. Марс, находящийся в Скорпионе, усиливает решимость и помогает использовать внутреннюю силу во благо. Уверенность и настойчивость помогут добиться значимых результатов, но важно не переусердствовать. В конце месяца, 29 октября, Меркурий войдет в знак Стрельца, подготавливаясь к ретроградному движению в ноябре. Этот период заставит задуматься, проверить свои убеждения и, возможно, пересмотреть прошлые решения. Несмотря на сложности, конец октября дает возможность исправить ошибки, получить важные знания и сделать шаг к более осознанной жизни.

Напомним, ранее астролог рассказала, какие знаки Зодиака месяцы боролись за жизнь и теперь вздохнут с облегчением.

Вас также могут заинтересовать новости: