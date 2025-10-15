Захоронение праха состоится в Барселоне.

14 октября на 54-м году жизни остановилось сердце известного украинского ресторатора Игоря Сухомлина. Трагическую весть сообщила его жена Кристина на своей странице в Facebook.

По ее словам, он боролся с болезнью, лечился в Германии, где его и кремируют.

"14 октября ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин - самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении самых близких людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Захоронение праха состоится в Барселоне", - написала она.

Чем известен Игорь Сухомлин

Он родился в Чернигове в 1972 году, получил экономическое образование и постепенно стал одним из самых успешных рестораторов Украины. Игорь Сухомлин был совладельцем Mimosa Burger, "Автостанция", Fish and Pussycat, "Балувана Галя", кофейни "Чашка" в Киеве и заведений в других городах. В целом ресторатор принял участие в открытии 18 заведений в столице, Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

Смерть известных деятелей

Ранее в возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Она была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Спортсменка начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и за годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград.

