Пара вместе уже много лет.

Бывший главный сержант 47-й ОМБр Валерий Маркус сыграл свадьбу.

Мужчина отметил, что заключил брак еще три года назад, однако не устраивал празднования. Но во время своего отпуска Валерий с любимой решили все же сделать настоящую свадебную церемонию.

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - написал военный и показал фото со свадьбы в своем Instagram.

Видео дня

К слову, Маркус выбрал черный костюм и белую рубашку. А его невеста была одета в длинную белую сукну, которую дополнила фатой и букетом. Молодожены позировали возле картины Тараса Шевченко "Екатерина".

Кстати, Валерий тщательно скрывает лицо своей жены и неохотно делится личной жизнью. Известно, что он официально женился еще в феврале 2023 года.

Что известно о Валерии Маркусе

Украинский военный, писатель и блогер. Родился в 1993 году в Первомайске. В 2014-м был в составе 25-й бригады, участвовал в боях за Краматорск, Дебальцево и другие горячие точки. А с началом полномасштабной войны стал старшим сержантом в 47 ОМБр. Использует прозвище "Магура".

Напомним, ранее стало известно, что 46-летняя украинская военная Елена Белозерская впервые стала мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: