Дата 16 октября посвящается нескольким профессиям и имеет пару важных запретов.

Дата 16 октября полна поводов для празднования. У христиан принято лечить болезни глаз, а по народным приметам - готовиться к зиме. А чтобы не забыть поздравить близких с профессиональными торжествами, запомните, то сегодня за праздник наступает в рабочем календаре.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Самые известные украинцы, рожденные 16 октября, это писатель Александр Митрак, правозащитник Петр Григоренко, деятель ОУН Александр Луцкий и поэт Александр Пидсуха.

Праздник сегодня в Украине и на всей планете это День хлеба, незаменимого продукта на любой украинской кухне. В честь него принято делиться рецептами и дегустировать выпечку.

Какой сегодня праздник церковный

Святого Лонгина Сотника чествуют сторонники нового православного календаря. Это римский стражник, который принимал участие в распятии Иисуса Христа, а потом раскаялся и принял христианство. По старому стилю сегодня праздник епископа Дениса Ареопагита Афинского и святого Рустика Пресвитера.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату стоит поздравить медиков двух специальностей с торжествами День аллерголога и День анестезиолога. Если у вас есть такие знакомые, то пожелайте им рабочих успехов. Также наступает Международный день шефа, в который стоит поприветствовать начальника.

Остальные всемирные праздники сегодня это День продовольствия, День бездомных котов, День здорового питания, День словарей и День ремонта.

16 октября родились следующие знаменитости - писатель Оскар Уайльд, израильский политик Давид Бен-Гурион, драматург Юджин О`Нил и писатель Гюнтер Грасс.

Какой праздник 16 октября в народе

Давние верования об этой дате утверждают следующее:

если выпал первый снег, то через 40 дней наступит зима;

вороны и грачи распушили перья - к похолоданию;

виноград уродился крупным - в следующем году будет хороший урожай фруктов.

Украинское поверье гласит, что в праздник сегодня солнечный свет имеет целебные свойства. Поэтому для хорошего самочувствия обязательно нужно выйти на улицу и погреться под солнцем, если погода позволяет. Также во дворе стоит развесить постиранную одежду. Крестьяне в середине осени начинали топить печь и стирать зимние вещи.

Есть немало примет о том, какой сегодня церковный праздник удачный для лечения офтальмологических заболеваний и операций на глазах. Верующие молятся святому Лонгинию о восстановлении зрения.

Что нельзя делать сегодня

Вспоминая, какой сегодня праздник отмечается по давним верованиям, становятся понятны его запреты. Не стоит целый день сидеть дома, иначе здоровья не будет. Также не рекомендуется заниматься мелким трудом, для которого нужно напрягать зрение.

Вас также могут заинтересовать новости: