Теперь на срочную службу в РФ будут призывать с 18 до 30 лет.

Госдума обманула россиян. Вместо обещанного повышения одновременно верхней и нижней возрастных рамок для призыва на срочную службу, будет повышение только верхнего предела, а нижняя планка останется, как есть. Теперь на срочную службу в РФ будут призывать с 18 до 30 лет.

В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России изменят возраст призыва на срочную службу в армию – поднимут на три года нижний и верхний возрастной предел.

Но сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии изданию "Коммерсант" сообщил, что нижнюю планку призывного возраста поднимать до 21 года не будут, она останется прежней. А вот верхнюю границу поднимут, как обещали.

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"Главная [утвержденная] поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет", — заявил Картаполов.

Новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, они не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Демограф Дмитрий Закотянский рассказал изданию "Можем объяснить", что это даст Кремлю потенциальный призывной резерв в 2 миллиона 114 тысяч человек.

Мобилизация в России – последние новости

Ранее на этой неделе Госдума резко расширила пул мобилизационного резерва в России. Специальным законом был поднят верхний предел возраста для военнослужащих запаса. Те, кто ранее уже не подлежали мобилизации на войну по возрасту, теперь снова попали в резерв на 5-10 лет.

После этого в Госдуме РФ предложили внести поправки в кодекс административных нарушений, связанные с мобилизацией и военным учётом. Российские власти хотят повысить уже имеющиеся штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины и за то, что не сообщили об изменении семейного положения, образования, места работы или сведений о выезде.

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