Осадков в столице не будет.

В четверг, 16 октября, температура в Киеве повысится на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +6°...+7°, а днем воздух прогреется до +10°...+12°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер так и останется западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 752 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 16 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.

В Одессе 16 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

