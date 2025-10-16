Стала известна вероятная причина их разрыва.

Известный американский актер, звезда фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз и его 37-летняя девушка Ана де Армас больше не вместе.

Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что актрису кинолент "Ножи наголо" и "Блондинка" уже заметили в компании другой знаменитости - Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Мэверик". После этого начали распространяться слухи, что Круз снова холостяк, хотя пока официальной информации о своей личной жизни ни он, ни Ана не давали.

Но инсайдеры отмечают, что Круз и де Армас действительно разорвали отношения после девяти месяцев встречаний из-за того, что "между ними погасла искра". Однако экс-влюбленные продолжают поддерживать дружеские отношения и будут работать вместе.

Видео дня

"Их время как пары подошло к концу... Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что не продержатся вместе и что им лучше быть просто друзьями. Они все еще любят компанию друг друга", - отметили знакомые экс-пары.

Кстати, последний раз Тома Круза и Ану де Армас видели вместе на публике в июле этого года. Тогда же пара официально объявила о своем романе. А уже в сентябре ходили слухи об их вероятной свадьбе. Поговаривали, что влюбленные рассматривают возможность бракосочетания под водой или в космосе.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару и Тарас Цымбалюк неожиданно подогрели слухи о романе.

Вас также могут заинтересовать новости: