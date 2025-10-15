Министр финансов подчеркнул, что США не позволят группе бюрократов в Пекине пытаться управлять глобальными цепочками поставок.

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины в размере до 500% против Китая, если Пекин продолжит закупать российскую нефть. Об этом во время пресс-конференции заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Президент США Трамп поручил сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем введение пошлины на российскую нефть для Китая или так называемую "пошлину на украинскую победу", но наши европейские союзники должны быть готовы к этому присоединиться", - сказал он.

По его словам, несмотря на временное частичное прекращение работы федерального правительства, Вашингтон готов действовать решительно, однако ожидает согласованных шагов со стороны Евросоюза.

Видео дня

"Восемьдесят пять сенаторов уже готовы предоставить Трампу полномочия ввести 500% пошлины на Китай за покупку российской найти", - отметил Бессент.

Министр финансов США также предупредил, что экономическая политика Пекина может больно ударить прежде всего по самому Китаю. Он подчеркнул:

"Если кто-то в китайском правительстве пытается замедлить мировую экономику через неприемлемые действия или экономическое принуждение, то больше всего от этого пострадает именно китайская экономика. Не сомневайтесь, что это противостояние Китая против всего мира. Они ввели неприемлемые экспортные ограничения для всего мира. Китай является страной с командно-административной экономикой, а мы и наши союзники не будем подчиняться ни командам, ни контролю".

Бессент также подчеркнул, что США не позволят группе бюрократов в Пекине пытаться управлять глобальными цепочками поставок.

Торговая война между Китаем и США

Как писал УНИАН, торговое напряжение между мировыми лидерами обострилось после того, как Китай ужесточил экспортные ограничения редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100% пошлины на китайский экспорт в страну.

15 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что США могут прекратить торговлю с Китаем в определенных направлениях. Так, глава Белого дома обвинил Китай в том, что он специально не покупает американскую сою. После этого заявления Трампа фондовый рынок США упал на 450 млрд долларов за 7 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: