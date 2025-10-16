Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, а евро - 48,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 1 копейку и составляет 48,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,53 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 29 копеек.

Директор департамента казначейских операций и член правления Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что доллар и евро в октябре останутся в прогнозируемом диапазоне - резкие курсовые скачки маловероятны, однако повреждение, например, критической инфраструктуры может вызвать ажиотажный спрос и давление на гривну.

Вас также могут заинтересовать новости: