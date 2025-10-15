Православный праздник сегодня в народе называют Лонгинов день.

16 октября в новом календаре украинской православной церкви - день, когда вспоминают святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерской лавры. Дата связана с народными традициями и осенними приметами. Что принято делать 16 октября, какие запреты существуют и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.

Праздник сегодня церковный в Украине по новому и старому стилю

16 октября (по старому календарю это 29 октября) вспоминают о жизни римского сотника Лонгина, жившего в в I веке.

Лонгин был одним из воинов, которые стерегли крест Господень (на котором распяли Иисуса). Согласно преданию, именно Лонгин пронзил копьем мертвое тело Спасителя. Кровь Иисуса попала на лицо Лонгина, и он, срадая катарактой, вдруг исцелился. После этого события Лонгин уверовал в Христа и раскаялся.

Позже, когда Лонгин охранял Гроб Господень, то стал свидетелем Его Воскресения. И когда первосвященники хотели подкупить воина, чтобы он солгал, будто бы тело Иисуса украли - Лонгин отказался. Вместе с двумя другими воинами они ушли в Каппадокию и проповедовали там учение Христово. За это Понтий Пилат приговорил их к смерти - всех троих казнили.

В этот же день, 16 октября, вспоминают и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерской лавры. Он жил в XIII-XIV веках и был известен своим трудолюбием и даром прозорливости. Преподобный многих утешал и вдохновлял, тех же, кто приходил со злыми намерениями, приводил к покаянию.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 16 октября вспоминают святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.

О чем просят у святого, традиции и что нельзя делать сегодня

Святого Лонгина Сотника почитают как целителя глазных болезней, а также стража границы между светом и тьмой - ему молятся те, кто имеет проблемы со зрением, и просят защитить дом от зла, несправедливости.

В народе день прозвали Лонгинов. Согласно народным верованиям, солнечные лучи сегодня обладают особой целебной силой, поэтому стараются как можно больше времени провести на улице. По обычаю выносят на солнце и зимние вещи, чтобы они "пропитались" теплом.

В день святого Лонгина Церковь, как и всегда, напоминает, что гнев, злословие, сплетни, зависть и осуждение недопустимы. Нельзя мстить, отказывать в помощи и унывать.

По народным поверьям, 16 октября также есть свои запреты. Так как святой Лонгин считается покровителем людей со слабым зрением, то сегодня не советуют заниматься мелким шитьем, ремонтом, вышивкой, чтением при тусклом свете - всем, что требует напряжения глаз.

Также наши предки верили, что в Лонгинов день нельзя оставлять двери и окна открытыми - чтобы в дом не попали нечисть и болезни. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 16 октября

По приметам дня можно понять, какой будет погода и когда начнутся первые заморозки:

вороны по земле ходят - еще долго будет тепло;

день сегодня теплый - морозы жди только в ноябре;

шиповник снова зацвел - осень будет мягкой, а холода придут нескоро;

ветер с юго-запада - скоро начнутся дожди;

иней с утра на листьях - к скорому потеплению.

Считается, что чем ярче и теплее солнце 16 октября, тем мягче и благословеннее будет зима.

