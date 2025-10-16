Лента поразила зрителей масштабными съемками и спецэффектами.

Стало известно, сколько денег компания Disney потратила на фильм "Звездные войны: Скайуокер.Восхождение", который вышел в 2019 году.

Согласно новому отчету Forbes, бюджет ленты был почти 600 миллионов долларов, а если быть точными, то 593,7 миллиона долларов.Эти средства нужны были, чтобы создать гигантские декорации, снять 2000+ кадров с визуальными эффектами и многое другое. Таким образомфинальная часть саги о Скайуокерах стала третьим самым дорогим фильмом в истории кино.

К слову, предыдущим самым дорогим фильмом считался "Мир Юрского периода: Господство". Он стоил 584 миллиона долларов. Отмечается также, что эти две ленты заработали в прокате в свое время более 1 млрд долларов по всему миру.

Видео дня

Что известно о "Звездных войнах: Скайуокер.Восхождение"

Звездные войны: Скайуокер.Восхождение" - это заключительная часть саги о семье Скайуокеров. После смерти Сноука верховный лидер Кайло Рен ищет воскресшего императора Палпатина, который снова угрожает галактике. Тем временем Рей завершает обучение джедая, чтобы найти путь к тайной планете Ситхов Эксегол. Там Рей выбирает сторону света, но с ним происходит много приключений. Режиссером ленты выступил Джей Джей Абрамс.

Напомним, ранее актерские агентства всерьез рассматривают использование ИИ-актрисы в фильмах.

Вас также могут заинтересовать новости: