Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В Государственную думу РФ внесли законопроект, которым предлагается лишать приобретенного по рождению гражданства за дезертирство или дискредитацию российской армии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас за дезертирство, дискредитацию ВС РФ и призывы к экстремизму могут лишать только приобретенного гражданства. "Указанные случаи прекращения гражданства не распространяются на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином РФ".

Инициаторы проекта хотят, чтобы прекращение гражданства за эти преступления распространялось и на тех, кто приобрел его по рождению или на основании признания гражданином РФ.

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Лишение гражданства РФ

Напомним, в конце апреля Путин подписал указ, согласно которому с оккупированных территорий Украины будут депортировать людей, которые отказались принять гражданство РФ.

На следующий день он подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии, дезертирство, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России и ее граждан, реабилитацию нацизма и нарушение территориальной целостности России.

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