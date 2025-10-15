В частности, по словам телезвезды, рэпер раздавал их роскошные автомобили.

Американская телезвезда, модель и актриса Ким Кардашьян раскрыла основные причины развода с рэпером Канье Уэстом. В подкасте Алекса Купера Call Her Daddy она заявила, что ими стали финансовые проблемы и отсутствие эмоциональной безопасности, передает The Independent.

По ее словам, Уэст раздавал их роскошные автомобили, включая пять Lamborghini, во время так называемых "эпизодов", что приводило к тревожному отсутствию стабильности в отношениях.

Кроме того, Кардашьян также подчеркнула, что публичная критика Уэста в адрес ее семьи, в частности, его высказывания о ее матери Крис Дженнер, также стали одним из важных факторов, способствовавших их разводу.

Видео дня

Как известно, ранее Уэсту поставили диагноз биполярного расстройства. Однако он позже заявил, что это был ошибочный диагноз, и что на самом деле у него аутизм.

Напомним, пара, у которой четверо детей, прожила в браке почти семь лет, прежде чем Кардашьян подала на развод в 2021 году.

Как писал УНИАН ранее, Ким Кардашьян собиралась лишить Канье Уэста родительских прав. Телезвезда высказывала недовольство поведением своего экс-супруга и считала, что его окружение плохо влияет на артиста и может угрожать их общим детям.

Вас также могут заинтересовать новости: