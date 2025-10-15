Американская телезвезда, модель и актриса Ким Кардашьян раскрыла основные причины развода с рэпером Канье Уэстом. В подкасте Алекса Купера Call Her Daddy она заявила, что ими стали финансовые проблемы и отсутствие эмоциональной безопасности, передает The Independent.
По ее словам, Уэст раздавал их роскошные автомобили, включая пять Lamborghini, во время так называемых "эпизодов", что приводило к тревожному отсутствию стабильности в отношениях.
Кроме того, Кардашьян также подчеркнула, что публичная критика Уэста в адрес ее семьи, в частности, его высказывания о ее матери Крис Дженнер, также стали одним из важных факторов, способствовавших их разводу.
Как известно, ранее Уэсту поставили диагноз биполярного расстройства. Однако он позже заявил, что это был ошибочный диагноз, и что на самом деле у него аутизм.
Напомним, пара, у которой четверо детей, прожила в браке почти семь лет, прежде чем Кардашьян подала на развод в 2021 году.
Как писал УНИАН ранее, Ким Кардашьян собиралась лишить Канье Уэста родительских прав. Телезвезда высказывала недовольство поведением своего экс-супруга и считала, что его окружение плохо влияет на артиста и может угрожать их общим детям.