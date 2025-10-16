Насколько быстрый интернет может давать Starlink / Фото - SpaceX

Эксперты рассказали, насколько быстрый интернет теперь можно получить через Starlink. Спутниковая сеть SpaceX насчитывает уже больше 8.4 тысячи спутников на орбите. На суше пользователи получают в среднем от 150 до 320 Мбит/с, в зависимости от региона, а вот на воде система установила новый рекорд.

Как рассказали в BGR, во время тестов на круизном лайнере Star of the Seas скорость соединения достигла 10 Гбит/с. Для сравнения, фильм в HD-качестве можно скачать за четыре секунды, а архив на 256 ГБ - за три с половиной минуты.

Во многом такое стало возможным благодаря специальному шлюзу стоимостью 1.25 миллиона долларов, который обеспечивает устойчивый сигнал на всём судне.

Star of the Seas / Фото - Wikipedia

Эксперты отмечают, что раньше спутниковый интернет считался скорее запасным вариантом, медленным и нестабильным. Теперь же даже портативная антенна Starlink Mini выдаёт до 270 Мбит/с, что достаточно для игр, стриминга и видеозвонков.

Ранее мы рассказывали, что Украина первой в Европе тестирует новейшую технологию спутниковой связи Starlink. Украинцы смогут оставаться на связи в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний.

