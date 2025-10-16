Недавно технологию испробовали на круизном лайнере Star of the Seas, где получили невероятные результаты.

Эксперты рассказали, насколько быстрый интернет теперь можно получить через Starlink. Спутниковая сеть SpaceX насчитывает уже больше 8.4 тысячи спутников на орбите. На суше пользователи получают в среднем от 150 до 320 Мбит/с, в зависимости от региона, а вот на воде система установила новый рекорд.

Как рассказали в BGR, во время тестов на круизном лайнере Star of the Seas скорость соединения достигла 10 Гбит/с. Для сравнения, фильм в HD-качестве можно скачать за четыре секунды, а архив на 256 ГБ - за три с половиной минуты.

Во многом такое стало возможным благодаря специальному шлюзу стоимостью 1.25 миллиона долларов, который обеспечивает устойчивый сигнал на всём судне.

Эксперты отмечают, что раньше спутниковый интернет считался скорее запасным вариантом, медленным и нестабильным. Теперь же даже портативная антенна Starlink Mini выдаёт до 270 Мбит/с, что достаточно для игр, стриминга и видеозвонков.

Ранее мы рассказывали, что Украина первой в Европе тестирует новейшую технологию спутниковой связи Starlink. Украинцы смогут оставаться на связи в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний.

